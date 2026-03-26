本田翼、花見は“未定” 友人誘うも乗らず「先の予定を決めたくない人が多くて…」
俳優の本田翼が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席した。
ベージュのトレンチコートを、袖から手首を見せたすっきりと着こなした本田は、Burberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」に「もう出てるかもしれないんですけど、春の訪れ」とおしゃれなタイトルを付け「春は出会いの季節ともいいますし、3月は別れも。こんな移り変わりのある季節はなかなかないんじゃないかと思ってロマンチックな感じにしてみました」とにっこり。自身にとっての香水は「その人の印象を決めるもの」とし、「香りでその人のことを思い出したりもするぐらいですし、見た目には見えないけど会った人を虜にする」と話した。
また春ということで、花見に欠かせないアイテムを聞かれると、「食べ物が第一！肝心の桜と、意外と花見って寒いですよね。風が強くて。なので防寒。これが一番大事」と回答した本田。花見の予定については「友達を一応誘ってみたんですけど、答えてもらえなかった。私の周りは先の予定を決めたくない人が多くて…」と苦笑い。「行けたらいいなと思ってます！」と声を弾ませた。
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、宮世琉弥が登壇した。
ベージュのトレンチコートを、袖から手首を見せたすっきりと着こなした本田は、Burberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」に「もう出てるかもしれないんですけど、春の訪れ」とおしゃれなタイトルを付け「春は出会いの季節ともいいますし、3月は別れも。こんな移り変わりのある季節はなかなかないんじゃないかと思ってロマンチックな感じにしてみました」とにっこり。自身にとっての香水は「その人の印象を決めるもの」とし、「香りでその人のことを思い出したりもするぐらいですし、見た目には見えないけど会った人を虜にする」と話した。
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、杉野遥亮、宮世琉弥が登壇した。