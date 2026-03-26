ユニクロ×ドジャース　パートナーシップ契約で″新″スタジアム誕生　MLB本格開幕に向け相乗効果に期待

メジャーリーグが本格的な開幕を迎える中、ドジャースとユニクロのコラボが誕生です。

日本時間26日の朝、ロサンゼルスのドジャースタジアムで会見が行われ、ユニクロとドジャースが「長期パートナーシップ」契約を締結したことが発表されました。

この契約で、64年の歴史を持つドジャースタジアムに初めて「UNIQLO Field at Dodger Stadium」とグラウンドにスポンサー名が付くことになり、センターフィールドの後方には巨大なユニクロの看板が新たに設置されます。

また、グラウンドスタッフはユニクロのユニホームを着用するということです。

ファーストリテイリング 柳井正会長兼社長：

非常に光栄かつ名誉なことで感激の気持ちでいっぱいです。



ドジャース スタン・カステンCEO：

ユニクロの価値観はドジャースの価値観とまさに合致しています。私たちは卓越性、革新的な取り組み、時台を超えた魅力、そして持続的な成功に尽力しています。

大谷翔平選手をはじめとする日本人選手が大活躍しているドジャースとの提携で“大谷効果”を含めたさらなる相乗効果が期待されます。

ユニクロとコラボしたドジャース、いよいよ本格的な開幕戦でWBCでも活躍した山本が2年連続の開幕投手を務めます。