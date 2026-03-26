ダイアモンド☆ユカイ、レギュラー番組『マチコミ』卒業 双子の長男＆次男が「いつのまにか俺の身長を追い越していた…」担当した10年間を回顧ししみじみ
ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（64）が23日、自身のブログを更新。情報番組『マチコミ』（テレビ埼玉）の月曜レギュラーを卒業したことを報告し、担当した10年間の月日を感慨深く振り返った。
【写真】似てる？ダイアモンド☆ユカイ＆双子の長男＆次男の“顔出し”親子3ショット
「10年間、本当に有り難うございました。長かったようで、振り返ると一瞬だった気がする。双子の息子が小学生になる頃にテレ玉の前の小学校の桜の前で、三人で写真を撮った。あの時は、これから先の10年なんて想像もしていなかった」と回顧し、双子の長男・頼音（ライオン）さんと次男・匠音（ショーン）さん（現在はともに14）のあどけない幼少期の写真を披露した。
続けて「ただ毎日を必死に走って、仕事して子育てして、月曜日になればスタジオに向かっていた。PTAの式典を終えて、紺の地味なスーツのまま番組に直行した日もあった。ロックンローラーなのに、PTA会長として汗をかいていた時間。でも今思えば、あの全部が人生そのものだった」と語り、小学校の門の前で卒業証書を手にした息子たちとの親子3ショットもアップし、「気がつけば………俺の背丈の半分だった双子が、いつのまにか俺の身長を追い越していた」と、現在は息子たちが自身以上の背丈になったことを伝えた。
息子たちの成長に触れながら「同じように、この番組も季節を重ねていたんだな」とユカイ。「嬉しい日も、心が追いつかない日も、うまく笑えない朝もあった それでもここに来ると、誰かが『おはよう』って迎えてくれた」「画面越しなのに、同じ街で生きている温度を感じていました。俺はきっと、支えているつもりで、ずっと支えられていたんだと思います」とスタッフや視聴者に向けて感謝を伝えた。
寂しさをにじませながらも「ふと外を見ると、桜の芽がふくらみ始めている。あと一週間もすれば、また咲き乱れるね あの日、息子たちと写真を撮った桜も、きっと今年も変わらず咲く」と前向きにつづり、「人は変わっていくけど、街はこうして待っていてくれる。何もかもが、この地元さいたまに支えられて、俺はこの10年を生きてこられました。だから今日は、少し寂しいけど前を向いて言います。さよならは、終わりじゃない!!また始まるための言葉だ また会おう さいたまで10年間、本当に、本当に有り難う」とメッセージを記した。
ユカイは2009年2月に年下の一般女性と結婚。10年2月に長女・新菜さん、11年11月に双子の長男・頼音さん、次男・匠音さんが誕生している。
【写真】似てる？ダイアモンド☆ユカイ＆双子の長男＆次男の“顔出し”親子3ショット
「10年間、本当に有り難うございました。長かったようで、振り返ると一瞬だった気がする。双子の息子が小学生になる頃にテレ玉の前の小学校の桜の前で、三人で写真を撮った。あの時は、これから先の10年なんて想像もしていなかった」と回顧し、双子の長男・頼音（ライオン）さんと次男・匠音（ショーン）さん（現在はともに14）のあどけない幼少期の写真を披露した。
息子たちの成長に触れながら「同じように、この番組も季節を重ねていたんだな」とユカイ。「嬉しい日も、心が追いつかない日も、うまく笑えない朝もあった それでもここに来ると、誰かが『おはよう』って迎えてくれた」「画面越しなのに、同じ街で生きている温度を感じていました。俺はきっと、支えているつもりで、ずっと支えられていたんだと思います」とスタッフや視聴者に向けて感謝を伝えた。
寂しさをにじませながらも「ふと外を見ると、桜の芽がふくらみ始めている。あと一週間もすれば、また咲き乱れるね あの日、息子たちと写真を撮った桜も、きっと今年も変わらず咲く」と前向きにつづり、「人は変わっていくけど、街はこうして待っていてくれる。何もかもが、この地元さいたまに支えられて、俺はこの10年を生きてこられました。だから今日は、少し寂しいけど前を向いて言います。さよならは、終わりじゃない!!また始まるための言葉だ また会おう さいたまで10年間、本当に、本当に有り難う」とメッセージを記した。
ユカイは2009年2月に年下の一般女性と結婚。10年2月に長女・新菜さん、11年11月に双子の長男・頼音さん、次男・匠音さんが誕生している。