杉咲花（28）が26日、都内で行われたサントリージン「翠（SUI）」新CM発表会に出席した。

25年2月にメッセンジャーに就任し、2年目の杉咲に加え、この日から全国で順次オンエアの新テレビCM「晩飯ソーダ宣言／麻婆豆腐／生姜焼き」篇から、新メッセンジャーに就任した西島秀俊（54）と、そろって登場した。

杉咲は、イベント後の代表取材で最近、はまっていることは？ と聞かれると「マットに大量の突起物ができたものに寝っ転がり…あれ、良くて」と答えた。さらに「すっごく痛くて、皮膚が貫通してしまうのではないか？ と思うくらいの痛みも感じますけど、15分くらい寝ていると、すごいリラックスして、肩こりも取れるので、はまっています」と続けた。その生々しい表現に、取材陣の間からは軽く笑いが漏れた。

また「最近は揚げ物がうまくなりたくて一式、買いました」と、揚げ物料理のセットを買ったと明かし、2種の味で揚げた、唐揚げの写真も公開。「梅酢、ニンニクしょうゆで作りました」と紹介すると、西島は「おいしそうですね。試させてください。おいしそう。いっぱい食べますよ」とリクエストした。

CMは、31日から全国で新発売の「翠ジンソーダ缶＜すっきり爽やか＞」「翠ジンソーダ缶＜本格濃いめ＞」の発売に伴ってオンエアされる。「晩飯ソーダ麻婆豆腐」篇は、西島が中華料理店で麻婆豆腐定食、「晩飯ソーダ生姜焼き」篇では、25年のCMで居酒屋の看板店員を演じた杉咲が、今度は自宅で生姜焼きとご飯という、それぞれのうまい晩メシを堪能しながら、翠ジンソーダを飲む姿を描く。

この日は「翠ジンソーダ」と、どんな食事が合うか実食、実飲が行われ、杉咲は、すしとピザを実食した。「早く食べて確かめたいです」と意欲を示した杉咲は、すしをつまみ「合いますね！ 親和性が高い。もっと食べたくなりました」と笑みを浮かべた。