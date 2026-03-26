YouTubeチャンネル「メラニーと僕」が3月24日、「【正直怖い…】人生初の味噌ラーメンに外国人が衝撃の反応…」と題した動画を公開した。

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「メラニーと僕」はスコットランド出身の彼女・メラニーと、日本人の彼氏・りゅうきによるYouTubeチャンネル。メラニーの家族や友人が日本文化を体験する動画が好評を博しており、2026年3月現在でチャンネル登録者数は35.2万人を数える。

今回の動画は、札幌を訪れたメラニーが人生初の味噌ラーメンを食べる、という内容だ。日本食は大好きだが味噌は苦手なメラニーは少し怖がりながらも「せっかく北海道に来たから食べてみたい」と意気込む。雪が積もった札幌の風景を楽しみつつ、たどり着いたのは大人気店「らーめん信玄」。行列に並んでいるといい香りが感じられ、「怖いけど、ラーメンが好きだから楽しみ」と期待を膨らませる。同行した友人のジェスさんも「めっちゃ楽しみ！ お腹すいた！」と興奮気味だ。

いよいよ注文。メラニーが選んだのは、ハーフサイズの信州味噌ラーメン。「味噌が苦手」ということもあるが、通常サイズの大きさを見て、「食べきれずに残すのはもったいない」という思いからハーフサイズを注文しており、いつもながら日本人的な配慮が見られた。

着丼し、恐る恐るスープを味わうと、「クリーミーで旨味が最高！」と気に入った様子のメラニー。麺を見事にすすり上げる姿に、コメント欄も「分かってらっしゃる」「カッコいい」と大盛り上がりだ。メラニーは家系ラーメンが好きで、それと比較すると軽めな食べ応えのため、通常サイズでも食べきれそうだ、とも。実際、追加注文のチャーハンもしっかり食べており、コーンやバターというトッピングも楽しんでいた。麺のすすりっぷりもそうだが、「いただきます」「ごちそうさま」を忘れないのも素敵なところだ。

動画のコメント欄には、「メラニーさんラーメンの食べ方が上手で美味しそう！」「こんなにも味噌ラーメンが似合う外国人さんが居るとは」「並んでる時のワクワクした二人の表情がとても素敵です」などの声が寄せられている。

（文＝向原康太）