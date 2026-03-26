Harman Kardonから、Wi-Fi機能を内蔵した全方位型ワイヤレスホームスピーカー『Aura Studio 5 Wi-Fi』が4月2日に発売されることが発表された。

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本製品は、同ブランドの人気シリーズ「Aura Studio」の『Aura Studio 5』をベースに、新たにWi-Fi機能を搭載したプレミアムモデルだ。Wi-Fi接続によりハイレゾストリーミング再生に対応し、AirPlay 2、Google Cast、Spotify Connect、Qobuz Connect、Roon readyといったネットワーク機能を利用できる。

サウンド面では、独自の「Constant Sound Field」技術を採用。さらに、センターチャンネル専用のツイーターを新たに搭載することで音の明瞭性を向上させ、360度全方位に音が広がるサウンド設計を実現した。スピーカーユニットは25mm径ツイーター×1、40mm径中高域用ドライバー×6、143mm径サブウーファー×1で構成され、総合出力は160Wとなる。

デザイン面では、シリーズの特徴であるアイコニックなドーム形状を継承している。ライティング機能も充実しており、既存の6種類のライティングテーマに加え、本モデル限定の“ネビュラ”パターンが追加された。星雲をイメージしたという新パターンを含む全7種類から、部屋の雰囲気に合わせた演出が可能となっている。テーマに合わせたアンビエントサウンドの再生にも対応する。

各種設定は専用アプリ『Harman Kardon ONE』から操作でき、明るさやライティングパターンの変更も行える。また、Auracast対応のHarman Kardon製品やJBLスピーカーと連携し、複数台での同時再生にも対応する。Bluetooth 6.0にも対応しており、3.5mm AUXによる有線接続も可能だ。

なお、本モデルは国際的なデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞している。

カラーはブラックのみ。Harman Kardonオンラインストアでの販売価格は55,000円（税込）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）