シェラトン都ホテル東京は、5階から7階までの全126室を改装し「プレミアムフロア 翠」として3月21日から順次リニューアルオープンする。

客室はスイート、ラグジュアリー、デラックス、スーペリアの全126室。庭園の木漏れ日や水景のゆらぎをイメージした色彩と行灯風の照明で和モダンな空間を演出する。全室でバス・トイレ分離型とし、洗い場付きの独立型バスルーム、パウダースペースを設ける。室内にはシモンズ製マットレス、コットン素材のシーツ、2種類の枕、ミキモトコスメティックスのヘア＆ボディケアアイテム、加湿空気清浄機、コードレスアイロン、ネスプレッソコーヒーメーカー、USB高速充電機能などを備えた。

各階のスイートルームは60平方メートル以上で、5階と6階は「スイートルーム み空」を各4室、7階にはベッドルームとリビングを分け、リビングに一段高く設えた掘りごたつ風の小上がり居室を配した「スイートルーム 碧」2室と、茶を楽しむ専用スペースや持ち帰り可能な茶道具、マッサージチェア、専用洗濯乾燥機を備えた「スイートルーム 和」2室の計12室のスイートルームを新設する。