グレープストーンは、「ちいかわ」と「東京ばな奈ワールド」とのコラボレーション商品第2弾を3月27日に発売する。

2025年に発売した第1弾「ちいかわバナナプリンケーキ」に続くコラボレーション。「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」と「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」の2種類を展開する。

クッキーサンドは、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の計6種類の絵柄がプリントされたラングドシャクッキーに、バナナミルク味のチョコレートをサンドした。価格は12枚入りが1,850円、18枚入り（オリジナルステッカー入り）が2,700円。

トートバックは、「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストで、裏面には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」をデザインした。「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」が付く。価格は4,500円で、1人2個までの購入制限を設ける。

販売場所は、東京ばな奈s、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館 時計台1番前。いずれも税込。