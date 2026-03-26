鎮火に至らず知事が災害派遣要請

防衛省・統合作戦司令部は2026年3月24日、群馬県で発生した林野火災に対応する陸上自衛隊所属の大型ヘリコプターCH-47による活動映像を、公式Xで公開しました。

【これは神業…！】陸自ヘリによる空中消火の様子を映像で見る（動画）

この林野火災は、3月21日に群馬県多野郡上野村で発生。地元消防が消火活動を続けましたが鎮火に至らず、同日群馬県知事から陸上自衛隊第12旅団長へ災害派遣要請が出され、受理されました。

翌3月22日から、陸上自衛隊第12ヘリコプター隊および東部方面航空隊が空中消火などの活動を開始。航空機はCH-47 2機による空中消火と、UH-1 1機による映像伝送を合わせた計3機体制で対応しています。また、上野村役場には陸上自衛隊第12偵察戦闘大隊から2名、第12ヘリコプター隊から2名の計4名が連絡員として派遣されています。

映像は、CH-47の機体下面に吊り下げられた消火用バケットに貯められた水を、火災が発生している地点に放水している場面を機内から撮影したもので、現場の緊張感が伝わってきます。