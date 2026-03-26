これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越に融雪注意報、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。



下越では、夜遅くまで融雪による土砂災害に注意してください。雪が多く残っている地域では、しばらくナダレに注意が必要です。





◆26日(木)これからの天気

上・中・下越では、雨が降ったりやんだりするでしょう。佐渡では雨がやんできますが、雲の多い天気が続きそうです。



降水確率は、上・中・下越で高いところが多くなっています。





◆26日(木)の予想最高気温

最高気温は、各地13℃の予想です。

昨日と同じくらいか低くなるものの、この時期としては気温が高めとなりそうです。