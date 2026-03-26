プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、福本豊氏は石井離脱をカバーできる選手層を持つ阪神、経験豊富なソフトバンクが優勝すると読んだ。

【セ・リーグ】

阪神は先発、中継ぎともに投手陣の層が厚く、有利にペナントを進められる。石井離脱も乗り切れるだけの駒がいる。巨人は復活を期す坂本、新外国人のダルベックら昨季からの上積みが欲しい。中日はバンテリンＤを狭くしたのが吉と出るか。長打は増えるが、投手にはマイナスになりそうだ。ＤｅＮＡも打線が強く、投手次第で優勝争いに絡む可能性はある。広島、ヤクルトは若手がどこまで成長できるか。

【パ・リーグ】

ソフトバンクと日本ハムに戦力差はないが、ホークスの経験に一日の長があると思っている。そこに対して、新庄監督が育て上げた若手がどこまで立ち向かえるかが見どころだ。３位以下は混戦で、どこがＡクラスに入ってもおかしくない。オリックスは近年、日替わり打線を組んでいるが、固定できれば躍進の可能性が広がる。楽天、ロッテ、西武は新たな力の台頭が必要となる。