加藤ミリヤ、わが子を抱きしめる2ショット公開「幸せそう」「貴重な息子くんたちとの写真見れてうれしい」 北海道で家族旅行を満喫
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが25日、自身のインスタグラムを更新。春休みに家族旅行を満喫する様子を公開した。
【写真】「幸せそう」わが子を抱きしめる2ショットを公開した加藤ミリヤ ※7.8枚目
「今年の春休み。長年行きたかったクラブメッドへ 初めてのクラブメッド・北海道サホロ」と報告し、思い出ショットを複数枚披露。銀世界の中スキーを楽しむ様子や、加藤が子どもたちを抱きしめる後ろ姿などが写し出されており、家族での充実した時間が伝わる内容となっている。
滞在中については「mini clubで息子たちは朝から夜までイベント尽くし＆海外のお友達も出来て夢の世界だっと思う。私たちが滞在していた間、ミニクラブショーで息子たちがステージで踊るのを観られたり（衣装もメイクアップまでG.Oがやってくれるの）」と振り返り、「タレントショーで長男が空手を披露したりこの滞在中に息子たちの成長を感じて感動で母は泣いた」と母としての思いも明かした。
「スキー大好き我が家にとってはスキーレッスンまでオールインクルーシブに含まれていてホテルからすぐゲレンデだし天国だったなあ。クラブメッド最高すぎてあの日々に戻りたい。また絶対行きたい！」と満足そうにつづっている。
この投稿には、「素敵な写真でほっこりする」「貴重な息子くんたちとの写真見れてうれしいです」「パワフル母ちゃん」「幸せそう」「愛おしいすぎる」「幸せな写真のお裾分けありがとう」などの声が寄せられている。
加藤は2019年4月に結婚と第1子の妊娠を発表。同年6月に第1子男児の出産を報告した。20年12月には第2子妊娠を明かし、21年10月に第2子も含めた親子3ショットを公開。25年1月には第3子妊娠を公表し、同年8月に出産を報告した。
【写真】「幸せそう」わが子を抱きしめる2ショットを公開した加藤ミリヤ ※7.8枚目
「今年の春休み。長年行きたかったクラブメッドへ 初めてのクラブメッド・北海道サホロ」と報告し、思い出ショットを複数枚披露。銀世界の中スキーを楽しむ様子や、加藤が子どもたちを抱きしめる後ろ姿などが写し出されており、家族での充実した時間が伝わる内容となっている。
「スキー大好き我が家にとってはスキーレッスンまでオールインクルーシブに含まれていてホテルからすぐゲレンデだし天国だったなあ。クラブメッド最高すぎてあの日々に戻りたい。また絶対行きたい！」と満足そうにつづっている。
この投稿には、「素敵な写真でほっこりする」「貴重な息子くんたちとの写真見れてうれしいです」「パワフル母ちゃん」「幸せそう」「愛おしいすぎる」「幸せな写真のお裾分けありがとう」などの声が寄せられている。
加藤は2019年4月に結婚と第1子の妊娠を発表。同年6月に第1子男児の出産を報告した。20年12月には第2子妊娠を明かし、21年10月に第2子も含めた親子3ショットを公開。25年1月には第3子妊娠を公表し、同年8月に出産を報告した。