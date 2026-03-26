俳優の杉咲花と西島秀俊が２６日、東京・港区のベルサール御成門タワーで行われたサントリージン「翠（ＳＵＩ）」新ＣＭ発表会に出席。杉咲は自炊を楽しんでいることを明かした。

西島は同ブランドのメッセンジャーに新加入した。同ブランドメッセンジャー２年目に突入した杉咲は、春らしい淡いグリーンのワンピース姿で登場。西島との共演に「すごく心強い。尊敬している方なのでうれしいですね」と声を弾ませた。

料理に関して「たまに作りますね」と話した杉咲。「最近は揚げ物を上手になりたいと思って、揚げ物セットを買いそろえました。２種類の味の唐揚げを作ってみました。梅酢に３０分くらい漬けるものとニンニクじょうゆ味」と明かせば、西島から「梅！おいしそうですね。食べさせてください」と声を掛けられて照れ笑いしていた。

かつてＣＭでの食いっぷりに高い注目が集まったことも。この日から全国でオンエアされる同ブランドの新ＣＭでは、豚肉のしょうが焼きを大きな口を開けて幸せそうに食べている。地方に行った時には、器のセレクトショップを訪問するほど、食事時間を大事にしているという。自身の一番好きな食べ物には「豚しゃぶ」とし、「万能ネギをたくさん刻んで、ポン酢よりネギが多いんじゃないかという比率にして巻いて食べることが好きです」と語った。