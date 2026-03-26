【ゴンチャ】蜜芋やごま団子…推しドリンク”が新作に 1700案超から決定へ SNSでの投票がスタート
ゴンチャが、店舗で働くクルーによるドリンク開発企画「クルーチャンピオンシップ2026」の最終投票を26日から開始した。全国から集まった1700以上のアイデアから選ばれた5案の中から、11月に販売する商品が決まる。投票は29日まで公式SNSで受け付ける。
【画像】あなたの推しはどれ？蜜芋白玉にソルティーバター…最終候補一覧
同企画は2024年にスタートした“クルーが主役”の開発プロジェクトで、日々店舗で接客するクルーならではの発想を商品化する取り組み。今年は「11月だからこそ飲みたい！スイーツ×ティーハーモニー」をテーマに募集し、前年の4倍以上となるアイデアが寄せられた。その後、クルー同士の投票を経て最終候補5案が選出された。
最終候補には、蜜芋の甘みと白玉を組み合わせた「蜜芋白玉ウーロンミルクティー」や、ごま団子を再現した「焙煎ごま団子ミルクティー」、秋の味覚を活かした「スイートポテトミルクティー」など、スイーツ感覚のドリンクが並ぶ。また、バタースコッチの濃厚さを打ち出した一杯や、林檎と梨の爽やかさを生かしたミルクティーも候補に入り、味わいと食感の両面で工夫が凝らされている。
投票はX、Instagram、TikTokの公式アカウントから参加可能で、「飲んでみたい」「おいしそう」と感じた案に投票する形式。結果は2026年4月中旬に発表予定だ。さらに、投票者の中から抽選で60人にドリンクチケットが当たるキャンペーンも実施される。
ゴンチャは、こうした取り組みを通じて新たなティーカルチャーの創造を目指すとしている。
【画像】あなたの推しはどれ？蜜芋白玉にソルティーバター…最終候補一覧
同企画は2024年にスタートした“クルーが主役”の開発プロジェクトで、日々店舗で接客するクルーならではの発想を商品化する取り組み。今年は「11月だからこそ飲みたい！スイーツ×ティーハーモニー」をテーマに募集し、前年の4倍以上となるアイデアが寄せられた。その後、クルー同士の投票を経て最終候補5案が選出された。
投票はX、Instagram、TikTokの公式アカウントから参加可能で、「飲んでみたい」「おいしそう」と感じた案に投票する形式。結果は2026年4月中旬に発表予定だ。さらに、投票者の中から抽選で60人にドリンクチケットが当たるキャンペーンも実施される。
ゴンチャは、こうした取り組みを通じて新たなティーカルチャーの創造を目指すとしている。