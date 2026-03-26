鬼越トマホークの金ちゃんが２５日、Ｘを更新。「小６で１００キロあった」ときに出演していたテレビドラマがＴＶｅｒで見られることを告知した。

金ちゃんは「僕が子役の時出演していた僕らの勇気未満都市ＴＶｅｒで観れる時代がきました」と告知。自身が出演しているシーンを切り抜いて添付した。

そこには今の面影を残すぽっちゃり姿の金ちゃんが。「小６で１００キロあったので僕らの勇気肥満都市と学校でいじられてました。相葉くんがキャッチボールしてくれたなぁ。今観ても面白い」と当時を懐かしんでいた。

「僕らの勇気未満都市」は９７年に日本テレビ系で放送されたドラマ。当時ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓの堂本光一と堂本剛がダブル主演。地震のニュースに友人を探しにきた高校生がものものしい警備をくぐりぬけ、フェンスに囲まれた街に侵入すると、そこは大人が死に絶えた子どもだけの世界で…というドラマ。

金ちゃんは子どもの頃の肥満をテレビなどで頻繁に告白。自身のＸにも冒頭に固定で丸々と太った写真を投稿。小６時代と言われていたが実は「幼稚園の年長さん（６歳）の時の写真です」と衝撃告白をしている。