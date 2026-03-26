フジテレビ「サン！シャイン」が２６日、放送され、米国によるイラン攻撃の影響を受けて金価格が下落していることについて専門家が解説した。情勢が落ち着けば価格は再び上昇するとの見通しにしばし沈黙となり、一転して笑いに変わった。

番組には金のスペシャリストとして、日本貴金属マーケット協会代表理事の池永雄一氏が出演した。金価格が一時期３万円ちかくに上昇したものの、最近は２万５０００円台に下落していることについてコメントを求められた。池永氏は「要はキャッシュ・イズ・キング。現金化の動きがすべての資産に働いたと。株も売る、暗号資産も売る、金も売る。とにかく何が起るかわからない。現金持っておきたいという投資家の動きで、今一時的に下がってという形です」と解説した。

出演者から「有事の金」と言われるものの下落したことについて質問があった。池永氏は「昔から有事を見てると、有事で金が一瞬上がるんですね。そこは必ずもう売りっていうふうに決まってて、有事が解決したら元に戻る。今回もちょっと上がったんですけど、それからやっぱり今はキャッシュ化の動き。特に今回の有事は経済の血液である石油が関わってるんで、ちょっと普通の動きとは違ってきますよね」と滑らかに解説した。

今後について池永氏は「なんらかの形で解決したら、このインフレの時代、金が一番買われるような状況です。だから元に戻っていくと思います」と述べた。「ほおー」と声があがり、３秒ほど間があったあと、佐々木恭子アナが「ここまで池水さんに解説いただきました」と締めたものの笑いが起こった。「なんかいろいろ考えちゃいました」との声が流れ、杉村太蔵氏は「みんななんか計算しちゃった」と話し、佐々木アナは「変な腑に落ち方してました。ちょっと恥ずかしかった」などとそれぞれが「一瞬の間」について笑顔で話し合った。