タレントでフリーアナウンサーの延命杏咲実（22）が、26日までにインスタグラムを更新。青山学院大を卒業したことを報告した。

延命は「本日、青山学院大学を卒業しました」と学位記を手にした袴姿の写真を公開。「日々の課題や卒論の執筆をこなすのはなかなか大変でしたが、やり遂げることができて本当によかったです 学業とレポーター業を全力でやり切った4年間にできました！！」とつづった。

ストーリーズでは「嬉しかったこと、悔しかったこと、盛りだくさんな4年間でした」と振り返り、フォロワーからは「あの天テレの小さかった延命ちゃんが大学卒業か…おめでとう」「卒業おめでとう 『天テレ』から15年くらい経ったのかなぁ？ 大人になったね」「延命ちゃんご卒業おめでとうございます大!天才てれびくんの時は幼くて可愛いかった〜今も可愛いよ！大人の女性にすっかりお姉さんになられてる これから人生楽しんでください」などと祝福コメントが多数寄せられた。

延命は08年から子役として活動し、小学2年から4年までの3年間NHK・Eテレ「大！天才テレビくん」に“てれび戦士”として出演。その後、秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「ラストアイドル」のメンバーとしても活動した。