「自分を見てもらえている」と思えるよう、1対1の時間を大切に。4人兄弟を育てるステップファミリーママの育児論【原作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
夫か妻、または両方に連れ子のいる再婚家庭「ステップファミリー」。そんなステップファミリーの生活を描いたのが、漫画『20歳でステップファミリーのママになりました。』（香澄：原作、なおたろー：漫画/KADOKAWA）だ。
本作の主人公・香澄さんは20歳の時、小学4年生・ねねさん＆小学2年生・ににくんを育てるシングルファザーのダダさんと結婚し、ステップファミリーのママとなった。その後、慶進（けいしん）くんと澄海（ひなみ）ちゃんを出産し、現在は6人家族に。
――20歳で結婚した当初、同世代のお友達が遊んでいる様子をSNSで見て羨ましくなったとも描かれていました。その頃の様子を聞かせてください。
香澄さん（以下、香澄）：もやもやしたときは夫に話してショッピングモールに出かけたり、子どもたちと公園で遊んだり。家族との時間を充実させることで気持ちを発散させていました。子どもたちが寝てから夫とゲームで対戦するのも楽しかったです。
――現在、4人のお子さんを育てる母として心がけていることはありますか？
香澄：一番心がけているのは、「平等に接すること」ですね。そもそも子どもたちって、親は平等に接しているつもりでも「自分が一番不遇だ」と思うものじゃないですか。子どもの人数が増えるほど、ひとりに割ける時間は少なくなってしまいますし、実際完全に平等にできているわけではないと思います。
だからこそ、ひとりひとりがちゃんと「自分との時間を取ってくれている」「自分を見てもらえている」と思えるようにしています。ちょっとのことでも声をかけたり、「おいで」って言ってこそっと何か渡して「◯◯だけだよ」と言ったり……実はそれぞれにやっているんですけど（笑）。でもその瞬間は1対1というか、「お母さんと自分」という空間をしっかり取れるように意識していますね。
――どういうときに、親の気持ちが伝わっているなと実感されますか？
香澄：どうでしょう、こちらが思っているほど伝わっていないのかもしれません（笑）。でもふとした時の子どもたちから私への対応が柔らかかったりすると、「わかってくれているのかな」と嬉しく思いますね。
取材・文＝原智香