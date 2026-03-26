ハリウッド実写版『機動戦士ガンダム』忽那汐里が出演決定

『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』に、日本の忽那汐里が出演することがわかった。本作への日本人キャストは初となる。米が伝えた。

合わせて、出演が報じられていたジェイソン・クラークは離脱となることがわかった。

役柄は明らかにされていない。忽那は日本の作品のほか、マーベル『デッドプール2』（2018）『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）でユキオ役として海外ファンの間でも認知。アダム・サンドラー主演の『マーダー・ミステリー』（2019）や、小島秀夫『DEATH STRANDING2』にも出演した。

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主演は『恋するプリテンダー』（2023）（2024）のシドニー・スウィーニー、『ストリートファイター ザ・ムービー』（2026）ケン役のノア・センティネオ。

あらすじは詳しく伝えられていないが、スウィーニーとセンティネオが演じる男女のキャラクターが敵対する陣営ながら絆を見出す『ロミオとジュリエット』のような物語が描かれるという。

共演には『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026）スコーピオン役のの参加も伝えられたばかりだ。

製作は『名探偵ピカチュウ』（2019）や『ゴジラvsコング』（2021）など日本IP大作映画の多くを手がける米レジェンダリー。バンダイナムコグループの株式会社バンダイナムコフィルムワークスと共同で手がける。

配給はが手掛ける。公開時期は不明だが、従前の発表によれば全世界劇場公開が予定されている。

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