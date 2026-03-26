【ワッパー チーズ レッドブルチーム応援セット】 3月27日～3月29日 限定販売（各日先着150セット） 販売場所：三重県鈴鹿市「バーガーキング そよら鈴鹿白子店」 価格：1,900円

ビーケージャパンホールディングスは、三重県鈴鹿市にある「バーガーキング そよら鈴鹿白子店」限定で、3月27日から3月29日までの3日間「ワッパー チーズ レッドブルチーム応援セット」を発売する。各日先着150セット限定で、価格は1,900円。また同期間中、「バーガーキング そよら鈴鹿白子店」にはレッドブルチームの1つ、レッドブル・レーシングのマシン（RB21）が登場する。

「ワッパー チーズ レッドブルチーム応援セット」は、直火焼きの100%ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスをクリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ「ワッパー チーズ」に「フレンチフライ（S）」と「レッドブル」2本がついてくる限定セット。本セットの購入者には、レッドブルチームのオリジナルステッカー4種セットが贈られる。

「ワッパー チーズ レッドブルチーム応援セット」

セット内容：「ワッパー チーズ」、フレンチフライ（S）、レッドブル2本

特典：レッドブルチーム オリジナルステッカー4種セット

〈注意事項/利用条件〉

※バーガーキング そよら鈴鹿白子店限定販売です。

※「ワッパー チーズ レッドブルチーム応援セット」は各日先着150セット限定です。無くなり次第終了となります。ご了承ください。

※オリジナルステッカー4種セットは、対象セット1点ご購入につき1組お渡しいたします。

※セットはフレンチフライ（S）とレッドブル2本付きです。

※1会計3セットまでとなります。

※セルフレジ、有人レジでのご購入に限ります。モバイルオーダー、デリバリーは対象外です。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

「オリジナルステッカー4種セット」概要

「ワッパー チーズ レッドブルチーム応援セット」1つにつき、レッドブルチームのオリジナルステッカー4種セットが贈られる。

〈注意事項〉

※「ワッパー チーズ レッドブルチーム応援セット」1つご購入ごとに、レッドブルチームのオリジナルステッカー4種セットをご提供いたします。

※各日先着150セット限定です。無くなり次第終了となります。

※セットのみ対象となります。

※本ステッカーと現金の交換はできません、また、第三者への譲渡・転売はお控えください。

※画像はイメージです。

【実施店舗】

・「バーガーキング そよら鈴鹿白子店」

店舗住所：三重県鈴鹿市白子駅前3-1 そよら鈴鹿白子 1F

営業時間：10時～21時