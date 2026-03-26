2児の母・小沢真珠「娘と水族館へ」2ショット公開「すっかりお姉さんに」「笑顔が優しくて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の小沢真珠が3月25日、自身のInstagramを更新。娘との姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】2児の母・49歳女優「すっかりお姉さんに」娘と水族館楽しむ様子
小沢は「娘と水族館へ」とつづり、写真を投稿。「ペンギンも可愛かったー」という小沢は、ペンギンの水槽の前で、帽子を被り指ハートでポーズを作る娘と、小沢の2ショットを公開している。そのほか、水族館の様子や、クラゲの水槽に写る2人の影ショットも披露し「春休みを満喫中です」と締めくくっている。
この投稿にファンからは「子どもたちの思い出になりますね」「娘さん、すっかりお姉さんになられましたね」「ママの笑顔が優しくて素敵」「母娘デート憧れます」「透明感抜群」「自慢のママですね」などと反響が集まっている。
小沢は2014年に都内のクリニックに勤務する歯科医の男性と結婚し、同年8月に第1子となる長女、2016年10月に次女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・49歳女優「すっかりお姉さんに」娘と水族館楽しむ様子
◆小沢真珠「娘と水族館へ」2ショット公開
小沢は「娘と水族館へ」とつづり、写真を投稿。「ペンギンも可愛かったー」という小沢は、ペンギンの水槽の前で、帽子を被り指ハートでポーズを作る娘と、小沢の2ショットを公開している。そのほか、水族館の様子や、クラゲの水槽に写る2人の影ショットも披露し「春休みを満喫中です」と締めくくっている。
◆小沢真珠の投稿に反響
この投稿にファンからは「子どもたちの思い出になりますね」「娘さん、すっかりお姉さんになられましたね」「ママの笑顔が優しくて素敵」「母娘デート憧れます」「透明感抜群」「自慢のママですね」などと反響が集まっている。
小沢は2014年に都内のクリニックに勤務する歯科医の男性と結婚し、同年8月に第1子となる長女、2016年10月に次女を出産した。（modelpress編集部）
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