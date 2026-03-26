益若つばさ、元「Popteen」モデル再集結の“平成プリ”が話題「憧れの3人が並んでて胸熱」「タイムスリップしたのかと」
【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの益若つばさが3月24日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。雑誌「Popteen」（角川春樹書店刊）時代の仲間との平成ギャルメイクの姿をプリクラを公開し、注目を集めている。
【写真】40歳レジェンドモデル「憧れの3人が並んでて胸熱」平成ギャルメイクで伝説モデルが再集結
益若は「＃ウチらのプリ展」とハッシュタグをつけ「菅野結以ちゃんとくみっきーと平成ギャルメイクして初プリ撮ったよ」とつづり、写真を投稿。タレントのくみっきーこと舟山久美子、モデルの菅野結以とともにモデル時代を思い出させるプリクラを披露した。プリクラには「初プリ」「一生友達」などの落書きをし、益若は黒肌に金髪ロングヘアの姿を公開している。
この投稿に「エモすぎショット」「平成ギャル感溢れてる」「タイムスリップしたのかと」「青春時代のままの可愛さで驚き」「憧れの3人が並んでて胸熱」「服装も帽子も全部平成で最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳レジェンドモデル「憧れの3人が並んでて胸熱」平成ギャルメイクで伝説モデルが再集結
◆益若つばさ＆菅野結以＆舟山久美子、平成ギャル姿のプリクラ公開
益若は「＃ウチらのプリ展」とハッシュタグをつけ「菅野結以ちゃんとくみっきーと平成ギャルメイクして初プリ撮ったよ」とつづり、写真を投稿。タレントのくみっきーこと舟山久美子、モデルの菅野結以とともにモデル時代を思い出させるプリクラを披露した。プリクラには「初プリ」「一生友達」などの落書きをし、益若は黒肌に金髪ロングヘアの姿を公開している。
◆益若つばさの投稿に反響
この投稿に「エモすぎショット」「平成ギャル感溢れてる」「タイムスリップしたのかと」「青春時代のままの可愛さで驚き」「憧れの3人が並んでて胸熱」「服装も帽子も全部平成で最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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