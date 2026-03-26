杉野遥亮、2ヶ月で10kg増した過去「4合くらい炊いちゃうんですよ」【BURBERRY HER SAKURA JOURNEY】
【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の杉野遥亮が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。新生活で一番大変だった思い出を明かした。
【写真】30歳人気俳優、坊主姿×フォーマル衣装でイベント登場
グレーのセットアップで登場した杉野は、香水とは「自分を守ってもらってる感覚は強いかもしれないです」と表現。最近、坊主へイメージチェンジしたが「僕坊主になって、髪型でごまかせないし、メイクもほとんどすることがないので、ふわっと香水の匂いが香ってくることで安心したり、相手にいい印象を与えることができる。そういう自分を守ってくれる存在かなと思ったりします」と付け加えた。
またお花見の時期にちなみ、「お花見に欠かせないアイテム」を聞かれると「僕あんま花見とかしたことなくて、逆になんかありますか？」と司会に逆質問。「『桜綺麗だな』って思えるようになったのが結構最近。ちょっと余裕が出てきたのかもしれないですね」と心境の変化を語った。
さらに、新生活で一番大変だった思い出の話題では、大学生時代の1人暮らしを回顧。「慣れない環境ですし、食事の管理とか、もういろんなことがわからないから、2か月くらいで10kgとか太って」といい「炊き込みご飯も何合とかわからないから4合くらい炊いちゃうんですよ。『こんなあるの？』って思って、それを冷凍するんです。でも今度は冷凍している期間が長すぎることが怖くなってきて、食べられるだけ今食べちゃうみたいな」と当時の生活を振り返った。
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、杉野のほか、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、本田翼、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気俳優、坊主姿×フォーマル衣装でイベント登場
◆杉野遥亮、司会に逆質問
グレーのセットアップで登場した杉野は、香水とは「自分を守ってもらってる感覚は強いかもしれないです」と表現。最近、坊主へイメージチェンジしたが「僕坊主になって、髪型でごまかせないし、メイクもほとんどすることがないので、ふわっと香水の匂いが香ってくることで安心したり、相手にいい印象を与えることができる。そういう自分を守ってくれる存在かなと思ったりします」と付け加えた。
◆杉野遥亮、2ヶ月で10kg増した過去
さらに、新生活で一番大変だった思い出の話題では、大学生時代の1人暮らしを回顧。「慣れない環境ですし、食事の管理とか、もういろんなことがわからないから、2か月くらいで10kgとか太って」といい「炊き込みご飯も何合とかわからないから4合くらい炊いちゃうんですよ。『こんなあるの？』って思って、それを冷凍するんです。でも今度は冷凍している期間が長すぎることが怖くなってきて、食べられるだけ今食べちゃうみたいな」と当時の生活を振り返った。
◆「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、杉野のほか、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久、本田翼、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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