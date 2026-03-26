東京の“5億円豪邸”が話題を集めたモデルSHIHO、元ICONIQのアユミに豪華プレゼント連発!?「セレブ姉さん」

約5億円相当の東京の自宅を持つモデルのSHIHO（矢野志保）が、親友である元ICONIQのアユミ（伊藤ゆみ）に高級プレゼントを贈った。

3月27日に韓国で放送されるバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』では、モデルであり、格闘家の秋山成勲の妻でもあるSHIHOのエピソードが公開される。

【写真】SHIHO、東京の5億円超え自宅

先週、番組に初登場したSHIHOは、秋山成勲にサプライズ弁当を届け、夫の反応に思わず涙を見せて話題を集めた。該当映像は再生回数136万回を突破し、大きな関心を集めている。

“ポジティブ思考で更年期を乗り越え、主婦の憧れとなった存在”として注目を集める彼女が、今週はどのような姿を見せるのか期待が高まっている。

放送で公開されるVTRでは、SHIHOがアユミの自宅を訪問。アユミは普段から秋山成勲＆SHIHO夫妻と親しい間柄だ。2022年に2歳年上の実業家と結婚し、現在は生後19カ月の娘を育てているアユミは、久しぶりの再会に両手を広げてSHIHOを迎えた。

（画像＝KBS）1・2枚目SHIHO（左）とアユミ

SHIHOはアユミの家に入るなり、目を丸くして「本当に広い！」と驚きの声を上げた。約5億円相当の東京の自宅を持つ彼女でさえ驚くほど、開放的で広々とした空間に加え、圧巻の眺望まで備えていたためだ。特に、生後19カ月の娘の広い部屋を見た後、秋山成勲の部屋の広さと辛口に比較し、現場は笑いに包まれた。

また、両手いっぱいにプレゼントを持参した“東京のセレブ姉さん”SHIHOの豪快な一面も公開された。アユミのために高級リップやワンピースなどを用意したほか、（撮影当時）高額だったドバイチョコレート餅も数十個購入。アユミは「セレブ姉さん！」と感激した。さらに、ビデオ通話でそれを見たSHIHOの娘・サランちゃんも「オーマイガー！」と喜び、笑いを誘った。

しかし、SHIHOがアユミのために用意した“本当のプレゼント”は別にあったという。アユミが「出産後、こんなことは初めて」と語るほど感動した内容だった。

これまで“ポジティブ思考”で多くの視聴者の共感を集めてきたSHIHOが、アユミに贈った本当のプレゼントとは何なのか。さらに、2人の既婚女性ならではのトークにも注目が集まっている。

なお、SHIHOとアユミが出演する『新商品発売〜コンビニレストラン』は、3月27日に韓国KBS2で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇アユミ プロフィール

1984年8月25日生まれ、鳥取県出身。2001年に4人組ガールズグループ「Sugar（シュガー）」のメンバーとして韓国デビュー。その後、SMエンターテインメントに移籍し、2006年からはソロ歌手としてデビューした。2008年からはエイベックス・エンタテインメント所属となり、「ICONIQ」へと芸名を変更。“丸刈り”になるCMは日本で大きな話題になった。2016年からは「伊藤ゆみ」と名乗り、『コード・ブルー〜ドクターヘリ緊急救命〜THE THIRD SEASON』（2017年）や『海月姫』（2018年）などのドラマにも出演した。2020年1月にエイベックスを退所。2020年3月から韓国に戻り、韓国活動を再開している。