春のヘッドフォン祭2026 メインイメージ

フジヤエービックは、オーディオ展示イベント「春のヘッドフォン祭 2026」を、4月25日に東京・八重洲北口直結の「ステーションコンファレンス東京」5・6Fで開催する。開催時間は11時から18時。入場無料で、事前登録なども不要。

「ステーションコンファレンス東京」における開催は、今回で12回目(リアルイベントとしては通算40回目)を迎える。前回の2フロア開催時(2025秋)には、来場者が2,000名を超えたという。今回は、70以上の出展ブースで160を超えるブランドのヘッドフォン・イヤフォン・プレイヤーを試聴できる。

過去開催の様子

過去開催の様子

過去開催の様子

メインイメージには、Brise Audio「IBUKI」の画像をいち早く使用。当日はIBUKIをはじめ、開発中のサンプルなども含めた出展各社の多数の新製品・展示品が楽しめる。

当日、会場での特売は行なわれないが、開催前後の期間で従来通り、フジヤエービックのECサイトで特価セールを開催。恒例のカスタムIEM特価キャンペーンも行なわれる。

スタンプラリーも引き続き開催。対象ブースでの試聴・スタンプを集めることで、抽選でノベルティーなどが当たる。対象ブースや詳細は、ヘッドフォン祭特設ページにて後日公開される。

【春のヘッドフォン祭 2026 開催概要】 場所：ステーションコンファレンス東京(東京都千代田区丸の内１-7－12 サピアタワー5・6F)JR東京駅日本橋口直結/JR東京駅八重洲北口徒歩2分/東京メトロ東西線大手町駅B8出口手前【サピアタワー連絡口】直結開催日時：2026年4月25日(土) 11時～18時入場無料