“すすきのの顔”ニッカウヰスキー“ヒゲのおじさん”の顔看板、お色直し中をお知らせ「来たる4月7日には新しい顔を見せられるぞい！」
ニッカウヰスキーの公式Xが26日に更新され、札幌・すすきのにあるブラックニッカの象徴・ヒゲのおじさんこと“KING of BLENDERS”の看板に関する「お知らせ」が発表された。
【写真】「おじさん居ないとシックリこない」ヒゲのおじさんの“お色直し中”をお知らせする垂れ幕
投稿では、「札幌・すすきの交差点にあるわしの巨大看板が、ただ今、お色直し中じゃ。すすきのの夜に輝くわしに会いに来てくれた皆には誠に申し訳ないのう。。」と、KING of BLENDERSをイメージさせる口調で、改修中であることを報告。
「来たる4月7日には新しい顔を見せられるぞい！それまでしばしの間、待っていておくれ！」と呼びかけた。
KING of BLENDERSの顔看板があったところには、「すすきのの顔が変わります。（ちょっとだけ）」「4.7 はじまるよ。」と記された幕が掲げられており、来月に“新しい顔”がお披露目されることを予告している。
これに対しSNS上では、「おじさんがいないと寂しい 初日に見に行くね」「おじさん居ないとシックリこない」「早く戻ってきてください」「キャラクターかわるのかと思った 良かった」「ちょっとだけ、の文字に胸を撫で下ろしました」「どんな風に生まれ変わるのか 楽しみにしています！」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「おじさん居ないとシックリこない」ヒゲのおじさんの“お色直し中”をお知らせする垂れ幕
投稿では、「札幌・すすきの交差点にあるわしの巨大看板が、ただ今、お色直し中じゃ。すすきのの夜に輝くわしに会いに来てくれた皆には誠に申し訳ないのう。。」と、KING of BLENDERSをイメージさせる口調で、改修中であることを報告。
KING of BLENDERSの顔看板があったところには、「すすきのの顔が変わります。（ちょっとだけ）」「4.7 はじまるよ。」と記された幕が掲げられており、来月に“新しい顔”がお披露目されることを予告している。
これに対しSNS上では、「おじさんがいないと寂しい 初日に見に行くね」「おじさん居ないとシックリこない」「早く戻ってきてください」「キャラクターかわるのかと思った 良かった」「ちょっとだけ、の文字に胸を撫で下ろしました」「どんな風に生まれ変わるのか 楽しみにしています！」など、さまざまな反響が寄せられている。