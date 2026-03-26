【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】米国がイランに提示したとされる戦闘終結に向けた１５項目の計画案について、イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは２５日、イランが計画案を拒否し、米側に５項目の交渉開始条件を提示したと報じた。

攻撃の完全停止や主権の保障などが柱だ。米国は計画案を受け入れるよう要求しており、両国の激しい駆け引きが始まっている模様だ。

イラン政府高官の話として伝えた。政府高官は米国の計画案を拒否した上で、「我々の条件が満たされた時に戦争を終わらせる」と主張。その上で、仲介国を通じて米側に▽攻撃と暗殺の完全停止▽戦争の再発防止を確約する具体的な仕組み作り▽ホルムズ海峡におけるイランの主権行使の保障――など５項目を通告した。米国が５項目を受け入れるまで「交渉しない」として、自衛のための戦闘を続ける方針を強調したという。

イランのアッバス・アラグチ外相も２５日、国営テレビとのインタビューで、停戦ではなく「（イラン攻撃が）二度と繰り返されない形での戦争の終結を望む」と訴えた。「米国がここ数日で様々なメッセージを送ってきた」と認めつつも、「米国とはいかなる交渉も行っていないと断言する」との主張を繰り返した。

協議が進行中だと主張する米国のトランプ大統領は２５日の演説で、イラン指導部は米国との合意を望んでいるとし、「口にすることを躊躇（ちゅうちょ）している。自国民に殺されることを恐れているためだ」と述べた。

両国は戦闘継続の姿勢も強調している。キャロライン・レビット米大統領報道官は２５日の記者会見で、１５項目の計画案をイランが受け入れなければ「容赦ない攻撃に踏み切る用意がある」と威圧した。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いタスニム通信は２５日、米イスラエルがさらなる挑発的な軍事行動を起こせば、アデン湾と紅海を結ぶ「バブルマンデブ海峡」で新たな戦線を開くと主張する軍関係者の話を報じた。同海峡はアラビア半島の南側に位置し、半島北側のホルムズ海峡と並ぶ海上交通の要衝となっている。