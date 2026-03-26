JAPAN TOP TEAM（JTT）の元ヘッドコーチであるビリー・ビゲロウ氏が26日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。平良達郎（THE BLACKBELT JAPAN）がフライ級王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）に挑戦するタイトルマッチについて言及した。

昨年12月「UFC323」で元同級王者ブランドン・モレノ（メキシコ）に2RTKO勝利。フライ級タイトル挑戦へ大きな1勝を飾った平良。同大会でフライ級王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）が試合開始早々に左腕を負傷。TKO勝利という形で挑戦者のジョシュア・ヴァン（ミャンマー）が新王者に輝いた。フライ級戦線が一気に混沌（こんとん）化した。

その中で「UFC327」で史上初のアジア男性選手同士となるヴァンVS平良のタイトルマッチが決定した。

米国では平良有利予想が多いという。ビリー氏は「ワクワクしているし、良い予感がしている」と口にした。

ヴァンの特徴について「スクランブルもパワーも本当に強い才能のある選手」と説明しながらも「平良は実戦経験が豊富でうまい」と平良を高評価した。

「一本か、マウントポジションからのTKOの可能性もある。あるいは、すごく退屈な試合になる可能性もある。平良が相手を固めて、ペースを支配して盛り上がりに欠ける判定になるかもしれませんけど、エキサイティングな試合になると思う」と日本人初のUFC王者誕生を期待した。