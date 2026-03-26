新生活を始める人も多い春。身の回りのちょっとした不便や悩みを解消してくれる文房具が重宝します。「文具祭り」が開催されている都内の雑貨店では、アイデア満載の新作文房具が多く並んでいました。手に取っていた人たちに、それぞれの使い道を聞きました。

■「文房具屋さん大賞」で選ばれた商品

東京・渋谷区にある大型雑貨店「ハンズ新宿店」を訪ねました。ある来店客は「親戚の子に入学祝いで、ボールペンやシャーペンを見ようかなと思って。中学生になってシャーペンが必要かなと。何本あってもいいかな」と話していました。

新生活を前に、売り場では文具祭り（4月中旬まで）が開催されています。並んでいるのは、書店や雑貨店の文具担当者などが審査する『文房具屋さん大賞2026』で賞に選ばれたアイテムです。

ハンズ広報部の青木玲さん

「機能的、効率的に使えるものが人気です」

■消しゴムのカドが復活する仕組み

人気なのは、消しゴム賞で1位を獲得した、その名もカド復活消しゴムの「カドループ」（シード、275円）。消しゴムは使っていくうちにカドがなくなってしまいますが、何度でもカドを復活させることができます。

消し先を熱いお湯で20〜30秒温め、付属する透明の型に押し当てるようにすると、丸くなってしまった消しゴムの先にカドができ、細かいところも消せるようになります。

■資料がすぐに…自立するファイル

デザイン賞を獲得したのが、収納用の「こまごまファイル」（サクラクレパス、A4サイズ1210円）。開くと13個のポケットに分かれています。

多くのファイルに分かれがちな、こまごまとした資料。それを1つにまとめることで、目的の資料が見つけやすくなるといいます。さらに閉じても自立するので、デスクの上で場所を取りません。

■ペンケースにしまえるブッククリップ

あるお母さんは、クリップ賞で1位になったアイテムを購入。「絵本やノートを開いてポンと置いておける」と言います。「ペンのように持ち運べるブッククリップ」（コクヨ、550円）。本を開いてとめておける、今話題のアイテムです。

4月から小学1年生になる娘さんのために買ったそうです。

「（子どもが）ひらがなを勉強しているので。カタカナ・ひらがな・漢字と今ちょっとハマっています。手でとめながら書くのは大変なので。大きいのはあるんですけど、コンパクトで場所を取らないものがほしくて…」

くるっと折りたたむことができるので、ペンケースにしまえるサイズになります。こうした、お悩みを解決してくれる機能的な文房具が最近増えているそうです。

■斬新…複数並べて書き込みも可能

ファイルを買いに来たという男性は「表紙の留め具を外して、横に広げられる」と言いました。一度に複数枚を並べて見られるジャバラ状のファイル、「カキコ ジャバラタイプ24ポケット」（キングジム、1639円）を手に取っていました。

資料はファイルについたフラップに差し込んで固定。フラップが上下についているので、資料がむき出しの状態になり、そのまま書き込むこともできます。

男性に使い道を聞きました。「家でご飯作る時に、レシピを紙にしている。だいたいレシピって2〜3枚。使う時に出して広げなきゃいけない。不便なので、一度で見られるものがほしかった」

■「今日やることを忘れないように」

ある女性が選んだのは、ポケットサイズのルーズリーフです。「すっきり見分ける カラールーズリーフA7」（コクヨ、319円）。「最初見た時は学生のちょこっと勉強に使えると書いてあった。勉強はしないのでスルーしていたんですけど…」と言います。

ただ、女性はその小ささを生かした自分なりの使い方をしていました。「手帳の中に挟む。（手帳の紙と）サイズが違うので、今日やることを忘れないように書く。同じ大きさの紙だと見過ごしちゃう。めくらないと分からないので」

様々な特徴がある文房具。皆さん、自分のスタイルに合わせて選んでいました。

（2026年3月23日『news every.』より）