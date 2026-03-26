杉咲花（28）が26日、都内で行われたサントリージン「翠（SUI）」新CM発表会に出席した。

25年2月にメッセンジャーに就任し、2年目の杉咲に加え、この日から全国で順次オンエアの新テレビCM「晩飯ソーダ宣言／麻婆豆腐／生姜焼き」篇から、新メッセンジャーに就任した西島秀俊（54）と、そろって登場した。西島は、ストイックに作り上げた鋼のような肉体が代名詞。硬質なアクションが話題を呼ぶ一方、スイーツ好きを公言しているが、意外にも、とんかつとエビチリが大好きだと明かした。

CMは、31日から全国で新発売の「翠ジンソーダ缶＜すっきり爽やか＞」「翠ジンソーダ缶＜本格濃いめ＞」の発売に伴ってオンエアされる。「晩飯ソーダ麻婆豆腐」篇は、西島が中華料理店で麻婆豆腐定食、「晩飯ソーダ生姜焼き」篇では、25年のCMで居酒屋の看板店員を演じた杉咲が、今度は自宅で生姜焼きとご飯という、それぞれのうまい晩メシを堪能しながら、翠ジンソーダを飲む姿を描く。

この日は「翠ジンソーダ」と、どんな食事が合うか実食、実飲が行われ、西島は、エビチリとピザを実食し「翠ジンソーダ缶＜本格濃いめ＞」を飲んだ。すしを含めた3品を前に「エビチリが好きなので、いいですか？」と、まずエビチリから実食し「おいしいですね。う〜ん…思ったより合いますね。チリの感じと、ちょうどサッパリして、味もおいしいです。味がしっかりしているものは、合いますね」と満面の笑みを浮かべた。

晩飯の友は？ との質問には「白米」とフリップに書き「仕事で海外に行っても、お米を食べたくなる。持って行って、必ず食べます」と答えた。さらに「仕事で海外に行っても、お米を食べたくなる。持って行って、必ず食べます」と明かした。杉咲が「私は持っていったことないです。相当、お好きなんですね」と驚くと、西島は「僕も自分で料理はするので。海外では自分で作ることが多いので、スーパーで買って炒めたりするくらいでとんかつが好き。撮影の時、質問され、僕は右から2番目と初めて気付いた」と言い、笑った。そして「僕は、食べることがすごく好きで、ご飯がおいしくなるお酒が好き」と笑みを浮かべた。