「もはや着てへんみたい」倖田來未、大胆過ぎる衣装ショットに「すっごいスタイル」「色気の底なし沼だ」反響
歌手の倖田來未さんは3月25日、自身のInstagramを更新。ライブ映像撮影時の大胆な衣装ショットを公開しました。
【写真】倖田來未の大胆衣装ショット
ファンからは「スタイル良すぎ」「くぅちゃんしか着こなせない」「すっごいスタイル」「8枚目の赤い靴下可愛〜い」「色気の底なし沼だ」「あたしの永遠の憧れ!!」「AIすぎます」「HOT LIMITを思い出してしまった」「もはや着てへんみたいになっとる」など、さまざまな声が寄せられています。
映像では、圧巻のパフォーマンスに加え、楽曲の世界観に合わせて次々と披露する華やかなコスチュームにも注目です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】倖田來未の大胆衣装ショット
「あたしの永遠の憧れ!!」倖田さんは「本日De-CODE tour DVD・Blu-ray発売！！ こちらライブ中に出てくる映像撮影中」とつづり、撮影中のオフショットを10枚公開。水着のような黒い衣装で、肩やウエスト、脚のラインを大胆に露出したスタイルです。編み込みヘアと相まって、サイバーで近未来的な雰囲気を漂わせています。
アリーナツアーの様子を収録LIVE DVD / Blu-ray『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』は、倖田さんのデビュー25周年を記念したアリーナツアーの模様を収めた映像作品。長年第一線で活躍してきた倖田さんにとって、集大成ともいえる内容となっています。
映像では、圧巻のパフォーマンスに加え、楽曲の世界観に合わせて次々と披露する華やかなコスチュームにも注目です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)