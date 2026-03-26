タレント・モデルの紗栄子さんが26日までにインスタグラムを更新。先日24日に18歳を迎えた長男・道休蓮さん（どうきゅう・れん）の幼少期写真を公開し、ネット上で話題となっている。



【写真】紗栄子さん長男、チビダルくん時代

紗栄子さんは「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」と、蓮さんの写真を複数枚アップ。「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした」と子育てを続けてきた18年間を振り返った。



紗栄子さんは、蓮さんに向けたメッセージもつづっている。「自由って、なんでもできるということだから。だからこそ、何を選ぶかがとっても大事」「自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」などとまとめた。



SNSでは、「鼻と口は紗栄子さん似ですね」「大きくなっていくにつれてパパにそっくりに」「チビダルくんと呼ばれた日を忘れません」「笑顔がそっくり！おめでとうございます」「とってもいい言葉」「やばい、かわゆすぎる」「ダルちゃんにそっくりでめっちゃイケメンやな」「コピーってぐらいダルビッシュやん！！」などのコメントがあった。



道休さんは2008年3月、北海道生まれ。父は米大リーグ、サンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有さん。9歳で渡英し、英国最古の全寮制パブリックスクール「ウィンチェスター・カレッジ」で学ぶ。今年2月にはファッション雑誌「SPUR」（集英社）の3月号の表紙を飾ると同時に、同月にミラノで開催された「N21」2025〜26年秋冬コレクションのランウェイショーにゲストとして出席し、広告モデルデビューも果たした。