＜天下一の補佐役＞豊臣秀長の目線で歴史をダイナミックに描く、夢と希望の下克上サクセスストーリー・大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ストーリーが展開していく中、戦国時代の武将や社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「上洛」について。この連載を読めばドラマ本編がさらに楽しくなること間違いなし！

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「上洛」とはなにか

ドラマにて、明智光秀から足利義昭を奉じて上洛するよう要請を受けた織田信長。

浅井長政に妹・お市の方を嫁がせて同盟を結ぶと、妨げとなる六角氏や三好三人衆を打ち破り、そのまま義昭を第十五代将軍の座に据えることに成功しました。

ところで「上洛」とは何か、試みにＡＩに聞いてみました。すると次のように出てきました。

上洛とは京都へ上ることだが、戦国時代では、「天下に関わる政治の中心へ進出すること」という意味合いが強くなる。戦国大名が上洛を志す主な目的は3つです。

（１） 将軍を擁立・支配するため。戦国大名は、将軍を助けるという名目のもと、実際は将軍をコントロールすることで、自分の権威を全国に示そうとした。

（２） 全国支配（天下統一）への足がかり。京都を押さえることは、「自分こそが日本の中心的存在だ」と示す行為だった。つまり上洛は、天下統一への第一歩と考えられていました。

（３） 朝廷との関係強化。京都には朝廷がある。官位をもらう、正当性（権威）を得る。それによって戦国大名は、支配の正当性を強化しました。

ツッコミどころも

なるほど。確かに以前は広くそう認識されていましたね。



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なお、この解釈の元は、文政10年（1827年）に完成した、頼山陽の『日本外史』です。すごい。200年の間、命脈を保っていたのですね。

けれども、今にして思うと、ずいぶんツッコミどころがあるような気がします。たとえば（３）。

織田信長が上洛した頃、朝廷はボロボロの状態でした。主要な貴族たちは後援者を求めて地方へ赴いていたから、まず人員が足りない。内実がなかったのです。

「権力はなかったけれど権威があったのだ」という言い方はあります。でも、やはり実力がまるで無いと話にならないと思います。

当時の将軍はどれだけ大名を動かす力を持っていたのか

（１）「かたち」を重視する人であれば、これが何よりの動機になるでしょうね。

でも、天皇同様、当時の将軍はどれほど大名を動かす力を持っていたのでしょうか。ここを冷静に見極める必要がある。

戦国大名にとって大切なのは、「自分の領国」です。

将軍が御内書を発給して上洛せよ、とか、戦争をやめよ、とか命令しても、自分に都合が良ければ利用するでしょうが、損をしてまで従うでしょうか。

ぼくは将軍の指令など、応仁の乱以降はとくに効力が無い、と考える派です。

信長の前に「上洛」した大名たち

それから（２）。

新しい研究ですと、「天下」はみやこ、また都を中心とする政治秩序、と理解する。そうなると全国支配とは関係なくなる。これも当たらない、ということになります。

信長が上洛する以前に、山口の大内義興が上洛しています。

1508年、義興は大軍を率いて上洛します。足利義材（義稙）を将軍に復帰させ、10年にわたって京都の実権を掌握しました。

けれども領国に不穏な情勢が起きてきたために急ぎ帰国しています。

”軍神”上杉謙信も永禄2年（1559年）に上洛しています。

このときは（３）、官職を得ていますが、（１）幕府政治の実権を掌握することはありませんでした。

画期的だった「信長の上洛」

大内、上杉の上洛と織田信長の上洛とは、根本的な違いがあります。それは信長の上洛は“六角氏攻め”を含み込んでいるところです。

六角氏とは佐々木氏の本家で、平安時代後期から近江国に武家としては最大の勢力を築いてきました。室町時代には観音寺城を本拠として、戦国大名化していました。

信長は京都へ進軍する際に六角氏を討ち、その領土を奪いました。また、それに先立っては現在の米原付近に影響力を持つ浅井長政と同盟しています。

これにより信長は、本拠である岐阜から京都まで、「他人の土地を踏むことなく」往来できる状態になったのです。

この点で信長の上洛は画期的でした。では彼は上洛することで何を狙ったか。それは別の機会に考えてみようと思います。