中国、光通信伝送の記録を更新

中国情報通信科技集団の光通信技術・ネットワーク全国重点実験室は鵬城実験室および烽火藤倉光繊科技と連携し、超大容量リアルタイム光伝送分野で重要な技術的成果を達成した。10．3キロメートルの24コア単一モード光ファイバー上で、2．5ペタビット/秒（Pb/s）のリアルタイム双方向伝送容量を初めて実現した。科技日報が伝えた。

人工知能（AI）や大規模言語モデル計算、データセンターの規模拡大に伴い、ネットワークトラフィックは爆発的に増加している。従来の単一モード光ファイバー伝送システムは徐々に容量の限界に近づいており、ボトルネックを打破する新たな技術的アプローチが急務となっている。空間分割多重（SDM）とS＋C＋L多波長帯伝送技術は、次世代の超大容量光通信の中核的発展方向と広く認識されている。

研究開発チームは、これまで蓄積してきたマルチコア光ファイバーおよび拡張波長帯リアルタイム光伝送技術を基盤に、マルチコア光ファイバーによる空間分割多重、超広帯域波長分割多重（WDM）、および商用高速光モジュール技術を融合し、実際の工学システムを想定した超大容量リアルタイム双方向伝送の実証を完了し、技術の実用化に向けた基盤を築いた。（提供/人民網日本語版・編集/YF）