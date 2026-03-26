すっかり馴染んだ「JPN TAXI」に称賛の声

急いでいるときや交通手段に困ったときに利用するタクシーですが、現在主流となっているのがタクシー運用に特化したトヨタ「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」です。



普段の生活に馴染み深いこのモデルについて、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

JPN TAXIは2017年10月にデビューしました。タクシー特化モデルとして、従来の5ナンバーコンパクト4ドアセダンの脱却を図り、5ドアハイトワゴンスタイルを採用しています。

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JPN TAXI登場のきっかけとして、高齢社会へ対応やバリアフリー、訪日外国人観光客の増加といった時代のニーズの変化があり、これに応える設計としたことに加え、日本らしい「おもてなしの精神」を体現し、環境性能にも配慮しています。

ベースはコンパクトミニバン「シエンタ」の先代モデルで、シエンタが持つ広い居住スペースや使い勝手を活用。低床でフラットなフロア構造により車椅子での乗車が可能です。

歩道側の左側リアドアは乗降性に優れた電動スライドドアで、車道側となる右側リアドアはドアを開けた状態を視認されやすいようにヒンジ式を採用しています。

また乗客の快適性や利便性を高めるため、リアに大型グリップや充電用USBポート、シートヒーター、サーキュレーター、バックル照明付きシートベルトなどを配置。ホスピタリティを追求しています。

ラゲッジ容量は401L（VDA法）で、これはスーツケース2個の平積み、ゴルフバッグ4個など、大型荷物を持つ乗客のニーズに対応しています。

デザインは従来の「クラウンセダン」シリーズ風の格子状グリルで、一目でタクシーと認識できるほか、冠婚葬祭に対応する日本独自の「深藍」カラーを採用。また乗員の慣れを考慮してフェンダーミラーを採用するなど、流行に左右されない安心感をもたらします。

ボディサイズはシエンタと同様、全長4400mm×全幅1695mm×全高1750mm、ホイールベース2750mm。扱いやすい小型タクシー（5ナンバー）サイズを守りました。

パワートレインには「THS（トヨタ・ハイブリッド・システム）II」をベースとした新開発の1.5リッターLPG（液化石油ガス）ハイブリッドシステムを搭載。最大出力74ps・最大トルク111Nmを発揮します。

燃費性能は16.5km／L（WLTCモード）を達成し、安価なLPGを使用することで、経済性にも配慮しました。

また、タクシー用途を考慮した耐久性も大きな特徴です。堅牢な足回りや交換・補修が容易な外装パーツと塗装に加え、メンテナンスフリーとなるベルト不要の補機類などを採用しています。

安全装備では最新の予防安全パッケージ「トヨタ セーフティ センス」を全車に標準装備し、6エアバッグシステムも備えて乗客・乗員両社の安全を守ります。

発売後は、当初予定されていた2020年東京オリンピック大会に向け、東京23区を中心に大量導入され、従来のセダンタイプを置き換えました。現在では、地方都市でも導入が進み、タクシー業界の主力車種として活躍しています。

これまでに複数回の改良が実施されていますが、2025年6月の改良では、LPGタンク容量を58リッターに拡大。さらにトヨタ セーフティ センスの機能向上やブラインドスポットモニターの設定、メーター視認性が向上など、現場での意見を元に改良が重ねられています。

JPN TAXIの価格（消費税込）は345万5100円から368万600円となっています。

そんなJPN TAXIについて、乗客・乗員双方からは高評価の声が多数寄せられています。

デザインに関しては、「一目でタクシーと分かるデザインで、遠くからでも見つけやすくて良い」「クラウンコンフォートの伝統を上手く引き継いでいる」「商用車感が強いが、機能美を感じる」など、新世代タクシー車両として進化しつつも、伝統と様式美を追求した「タクシーらしいデザイン」が好評を博しています。

ただし、一部からは「セダン型の方が『タクシーに乗っている』という特別感があったので、少し寂しい」との意見もあり、賛否両論の声が見られます。

利便性に関しては主に乗客からの評価が多く、「足元が広々としていて、大きな荷物を持っていても楽に乗れる」「スライドドアなので、狭い場所でも隣の車を気にせず乗り降りできるのが最高」「天井が高く、開放感がある。セダン型に戻りたくないほど快適」など、ワゴンタイプに転換したことによる圧倒的な空間の広さが支持されています。

乗員からは「視界が高くて運転しやすいという声を聞く」「広い空間なので、休憩中も快適です」など、運転のしやすさについて評価が上がるいっぽう、「セダンと比べて横風に弱い」「耐久性が心配」などの声も寄せられています。

新時代のタクシーのスタンダードとしてすっかり定着したJPN TAXIは、セダン型への愛着がある人がいるいっぽうで、運転手と乗客双方にとって使い勝手がよく、快適に目的地まで行くことができる交通手段の要として、今後もさらに親しみのあるクルマになりそうです。