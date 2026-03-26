「尊敬できる選手」主軸だったライバルがまさかの落選 24歳の日本代表MFが語った複雑な心中「また一緒に戦っていけたら…」
日本代表は３月28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。
その英国遠征で、注目のポジションのひとつがボランチだ。キャプテンの遠藤航が怪我で選外となり、１年ぶりの復帰が濃厚と見られていた守田英正も驚きの招集外となったからだ。
北中米ワールドカップのアジア予選では、主軸だったコンビを欠くなか、鎌田大地、佐野海舟、田中碧らとこのポジションを争うのが、ドイツのザンクトパウリで評価を上げている藤田譲瑠チマだ。
「チームとしても個人としてもすごく大事な試合だと思いますし、どれだけ試合に出場できるかわからないですけど、自分のできることを100パーセントでやれたらいいなと思います」
そう意気込みを語った24歳は、ライバルでもある守田の選外については、複雑な心中を明かした。
「今回は選ばれなかったですけど、ワールドカップもまだわからないですし、自分もすごい今までの人生で尊敬できるというか、やっぱりいい選手だなと思わされるシーンもたくさんあったので、また一緒に背負って戦っていけたらいいなと思います」
また、「遠藤の不在はチャンスではないか」との問いには、「そうだと思います。こういうチャンスを活かして次につなげられたらいいなと思います」と率直な思いを口にした。
クラブでは一列前でプレーしている。「前の位置でやっているんで、ドリブルの回数はすごく増えていますし、その中で意外と外せるシーンも練習をやっていて多かったので、そういったところはボランチの時よりもまた使えるシーンがあるかなと思ったりしてます」と新たな可能性についても語っている。
ワールドカップのメンバー入りへの最後のサバイバル。パリ五輪代表の主将だった男は、再び大舞台への切符を掴むため、英国勢２連戦に挑む。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
その英国遠征で、注目のポジションのひとつがボランチだ。キャプテンの遠藤航が怪我で選外となり、１年ぶりの復帰が濃厚と見られていた守田英正も驚きの招集外となったからだ。
北中米ワールドカップのアジア予選では、主軸だったコンビを欠くなか、鎌田大地、佐野海舟、田中碧らとこのポジションを争うのが、ドイツのザンクトパウリで評価を上げている藤田譲瑠チマだ。
そう意気込みを語った24歳は、ライバルでもある守田の選外については、複雑な心中を明かした。
「今回は選ばれなかったですけど、ワールドカップもまだわからないですし、自分もすごい今までの人生で尊敬できるというか、やっぱりいい選手だなと思わされるシーンもたくさんあったので、また一緒に背負って戦っていけたらいいなと思います」
また、「遠藤の不在はチャンスではないか」との問いには、「そうだと思います。こういうチャンスを活かして次につなげられたらいいなと思います」と率直な思いを口にした。
クラブでは一列前でプレーしている。「前の位置でやっているんで、ドリブルの回数はすごく増えていますし、その中で意外と外せるシーンも練習をやっていて多かったので、そういったところはボランチの時よりもまた使えるシーンがあるかなと思ったりしてます」と新たな可能性についても語っている。
ワールドカップのメンバー入りへの最後のサバイバル。パリ五輪代表の主将だった男は、再び大舞台への切符を掴むため、英国勢２連戦に挑む。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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