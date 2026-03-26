5月の県知事選挙に、立憲民主党県連所属の土田竜吾県議が出馬する意向を伝えたことが複数の関係者への取材でわかりました。



土田竜吾さんは、上越市出身で県議1期目。野党系会派・未来にいがたに所属しています。立憲民主党の森ゆうこ参議院議員の秘書を務めた経験もあります。



立憲民主党県連は、2月の衆院選で旧立憲出身の中道候補が小選挙区で全敗を喫したことを受け、知事選の候補擁立が難航。21日の常任幹事会では、「できる限り早く擁立を進める」としていました。



土田県議は26日朝、取材に対し―



■未来にいがた 土田竜吾県議

「(Q.要請はあった？)そういった色々なお話はありましたけど、まだ何も決めていない状況。」



立憲民主党県連は27日にも臨時の会合を開き、土田県議が正式に出馬を表明する見通しです。知事選をめぐっては現在、現職の花角知事のみ出馬を表明しています。