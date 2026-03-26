Mr.Children、アルバム内の歌詞誤表記を謝罪 対応も報告【全文】
Mr.Childrenの公式サイトが、26日に更新。25日発売のNew Album『産声』内の歌詞誤表記があったと伝えた。
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
サイトでは「この度、3月25日発売のNew Album『産声』初回生産限定盤（TFCC-81200）/ 通常盤（TFCC-81201）の初回プレス商品におきまして、「キングスネークの憂鬱」の歌詞に誤りがあることが判明いたしました。皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
■報告全文
New Album『産声』歌詞誤表記のお詫びとご案内
この度、3月25日発売のNew Album『産声』初回生産限定盤（TFCC-81200）/ 通常盤（TFCC-81201）の初回プレス商品におきまして、「キングスネークの憂鬱」の歌詞に誤りがあることが判明いたしました。
皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。誤表記内容及び対応について以下にご案内いたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
＜対象商品＞
2026年3月25日発売
『産声』初回生産限定盤（TFCC-81200） 初回プレス商品
『産声』通常盤（TFCC-81201） 初回プレス商品
＜誤表記の内容＞
「キングスネークの憂鬱」（5行目）歌詞
（誤）特質すべき→（正）特筆すべき
＜対象商品をご購入いただきましたお客様へのご案内＞
商品の「ブックレット」「A1変形ポスター」部分の交換を希望されるお客様には、歌詞訂正済みの「ブックレット」「A1変形ポスター」と交換させていただきます。
誠に恐れ入りますが、対象商品となる
・『産声』初回生産限定盤（TFCC-81200）「ブックレットのみ」
・『産声』通常盤（TFCC-81201）「A1変形ポスターのみ」
を、着払いでお送りいただけますようお願い申し上げます。
歌詞訂正済みの「ブックレット」「A1変形ポスター」をお送りいたします。
詳しくは、TOY'S FACTORY Mr.Children ページをご確認ください。
※誤植を修正したブックレットと全曲分歌詞Text PDFをご用意いたしました。
修正PDF：初回生産限定盤 PDF、通常盤修正 PDF、全曲歌詞Text PDF
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
サイトでは「この度、3月25日発売のNew Album『産声』初回生産限定盤（TFCC-81200）/ 通常盤（TFCC-81201）の初回プレス商品におきまして、「キングスネークの憂鬱」の歌詞に誤りがあることが判明いたしました。皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
New Album『産声』歌詞誤表記のお詫びとご案内
この度、3月25日発売のNew Album『産声』初回生産限定盤（TFCC-81200）/ 通常盤（TFCC-81201）の初回プレス商品におきまして、「キングスネークの憂鬱」の歌詞に誤りがあることが判明いたしました。
皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。誤表記内容及び対応について以下にご案内いたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
＜対象商品＞
2026年3月25日発売
『産声』初回生産限定盤（TFCC-81200） 初回プレス商品
『産声』通常盤（TFCC-81201） 初回プレス商品
＜誤表記の内容＞
「キングスネークの憂鬱」（5行目）歌詞
（誤）特質すべき→（正）特筆すべき
＜対象商品をご購入いただきましたお客様へのご案内＞
商品の「ブックレット」「A1変形ポスター」部分の交換を希望されるお客様には、歌詞訂正済みの「ブックレット」「A1変形ポスター」と交換させていただきます。
誠に恐れ入りますが、対象商品となる
・『産声』初回生産限定盤（TFCC-81200）「ブックレットのみ」
・『産声』通常盤（TFCC-81201）「A1変形ポスターのみ」
を、着払いでお送りいただけますようお願い申し上げます。
歌詞訂正済みの「ブックレット」「A1変形ポスター」をお送りいたします。
詳しくは、TOY'S FACTORY Mr.Children ページをご確認ください。
※誤植を修正したブックレットと全曲分歌詞Text PDFをご用意いたしました。
修正PDF：初回生産限定盤 PDF、通常盤修正 PDF、全曲歌詞Text PDF