宮世琉弥、無邪気に香水のネーミング考案「日本人のような名前に」 犬の散歩の必需品は「2リットルの水」
俳優の宮世琉弥が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席した。
【全身ショット】さすが…黒ジェケットのスタイリッシュコーデで登場した宮世琉弥
バーバリーの白Tシャツに黒のジャケットを合わせたスタイリッシュなコーディネートで登壇した宮世は、Burberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」にタイトルをつけるならという質問に、しばし悩んだ後「ももこちゃん…チェリーってさくらんぼだ！桜子ちゃんで」と無邪気に回答。「さくらんぼの印象がありましたし、見た目もピンクでかわいらしいし、日本人のような名前にしたい」と話し会場を和ませた。
春ということで、お花見に欠かせないアイテムを聞かれると、「水ですね」とニヤリ。犬の散歩でも使うとし、「2リットルを持ち歩いてるんです。自分も飲みますし」と用途を明かし、花見の予定もあると声を弾ませた。また「人が少ないところを開拓もしたいので、冒険に出たいですし、あったかくなってきたので登山にも行きたい」と春に期待をふくらませていた。
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久 杉野遥亮 本田翼が登壇した。
【全身ショット】さすが…黒ジェケットのスタイリッシュコーデで登場した宮世琉弥
バーバリーの白Tシャツに黒のジャケットを合わせたスタイリッシュなコーディネートで登壇した宮世は、Burberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」にタイトルをつけるならという質問に、しばし悩んだ後「ももこちゃん…チェリーってさくらんぼだ！桜子ちゃんで」と無邪気に回答。「さくらんぼの印象がありましたし、見た目もピンクでかわいらしいし、日本人のような名前にしたい」と話し会場を和ませた。
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、神尾楓珠、佐々木希、塩野瑛久 杉野遥亮 本田翼が登壇した。