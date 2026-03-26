堀ちえみ、“花の82年組”が集結 同期ランチ会の豪華ショットにファン歓喜「青春ど真ん中」「とっても貴重な写真」
歌手・タレントの堀ちえみ（59）が23日、自身のブログを更新。“花の82年組”同期メンバーとのランチ会を報告し、豪華な4ショットが話題となっている。
【写真】「とっても貴重な写真」堀ちえみ＆“花の82年組”の豪華4ショット（別カットあり）
堀は「恒例となりました、同期のランチ会」と書き出し、今回の会場が麻布にある中国料理店「富麗華」であったことを紹介。「とても美味しい中華料理のランチ」と料理の数々も写真付きで公開した。
この日のメンバーは、松本伊代（60）、早見優（59）、薬丸秀美（59）という“花の82年組”の面々。堀は「もう45年のお付き合いとなる、メンバーが集まりました」と長年の絆を明かした。
また「家族のような感覚ですね。いや！家族以上に、長い付き合いなんだなぁ」と心境をつづり、「会話も要らない気を使わなくても、分かり合えているという感じ。肩の力を抜いて、笑い合えます」と、自然体で過ごせる関係性を伝え、穏やかな時間を振り返っている。
さらに別の投稿では、4人での集合ショットも公開。「伊代ちゃん、優ちゃん、秀美ちゃん、みんなありがとう」と感謝をつづり、「また近いうちに会えたら嬉しいな。その日まで、元気で頑張ろうね」と再会を誓った。
この投稿に対し、ファンからは「青春ど真ん中の4人組」「ずっと仲良しで素敵」「アイドル時代から変わらずおキレイ」「とっても貴重な写真ですね」「素敵な表情で自分も嬉しくなっちゃう」などの声が寄せられている。
【写真】「とっても貴重な写真」堀ちえみ＆“花の82年組”の豪華4ショット（別カットあり）
堀は「恒例となりました、同期のランチ会」と書き出し、今回の会場が麻布にある中国料理店「富麗華」であったことを紹介。「とても美味しい中華料理のランチ」と料理の数々も写真付きで公開した。
この日のメンバーは、松本伊代（60）、早見優（59）、薬丸秀美（59）という“花の82年組”の面々。堀は「もう45年のお付き合いとなる、メンバーが集まりました」と長年の絆を明かした。
さらに別の投稿では、4人での集合ショットも公開。「伊代ちゃん、優ちゃん、秀美ちゃん、みんなありがとう」と感謝をつづり、「また近いうちに会えたら嬉しいな。その日まで、元気で頑張ろうね」と再会を誓った。
この投稿に対し、ファンからは「青春ど真ん中の4人組」「ずっと仲良しで素敵」「アイドル時代から変わらずおキレイ」「とっても貴重な写真ですね」「素敵な表情で自分も嬉しくなっちゃう」などの声が寄せられている。