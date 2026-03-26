【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月25日／オールド・トラッフォード）

【映像】谷川が圧巻トラップ→極上コントロール弾

バイエルン女子に所属するなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子が、劇的な決勝ゴールを叩き込んだ。途中出場からの一撃が話題となっている。

バイエルンは日本時間3月25日、UEFA女子チャンピオンズリーグの準々決勝ファーストレグで、マンチェスター・ユナイテッドと対戦。ユナイテッドのMF宮澤ひなたが先発出場する中、谷川は1−1の同点で迎えた60分にピッチに立ち、日本人対決が実現した。

72分に見事なスルーパスでFWペルニレ・ハーダーのゴールをアシストした谷川は、2−2と追いつかれて迎えた85分には決勝点をマーク。センターサークル付近でボールを受けた谷川は、華麗なトラップでマーカーのMFリサ・ナルサンドを引き離す。そのまま中央にドリブルしてから左サイドに大きく展開をして、自身はボックス内へと入っていった。

谷川のパスを受けたDFフランツィスカ・ケットが、ドリブルでボックス脇まで持ち運び、マイナスのパスを入れる。ボールを受けた谷川は、トラップでMFジュリア・ジジョッティ・オルメの逆を突いて、右足でフィニッシュ。美しいスピードボールがゴール右隅へと吸い込まれると、谷川は両手を広げて喜びを爆発させ、チームメートたちと歓喜の輪を作った。

アジアカップ帰りでいきなり1ゴール・1アシスト

WOWOWで解説を務めた鮫島彩さん（元なでしこジャパンDF）は、「自分でゲームを作ってからのシュートでした。一連の流れですよね。これなんですよ、谷川選手の良さは。トラップからがスムーズ。受ける前に周りの状況を把握してのトラップで、ディフェンスが剥がせている。そこからあのコースに正確に蹴ることができる」と大絶賛した。

この一部始終はSNSでも話題に。ファンは「谷川ルイ・コスタかよ」「谷川さんトラップからシュートまで何もかも上手すぎるやろ」「自分で展開してから見事なゴール！」「ホントに谷川選手の決定力すごい！」「やはり半端ない！」「ファーストタッチうますぎ」「谷川萌々子は神！日本の宝」「局所的でなくこの全体を逆算して描いたアートのようなゴール！」など歓喜の声を上げている。

先日までAFC女子アジアカップ2026に参加していた谷川は、全6試合中4試合に出場して2ゴール・2アシストを記録し、なでしこジャパンの優勝に貢献。バイエルン帰還の初戦でいきなり1ゴール・1アシストの活躍を見せ、UEFA選定のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。

谷川の今大会3ゴール目が決勝点となりバイエルンは3−2でユナイテッドに先勝。セカンドレグは日本時間4月2日に行われる。

（ABEMA／WOWSPO／UEFA女子チャンピオンズリーグ）

