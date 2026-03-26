お笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）と良ちゃん（40）が、25日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）に出演。番組の尾行班に追跡されていることが判明した。

鬼越トマホークの金ちゃんと良ちゃんは「何日前まで遡れるのか？『クイズ！晩メシの記憶』」に搭乗。収録は昨年12月25日。前日24日の夜ご飯から順にさかのぼって当てていくクイズに挑戦した。事前にウソ番組用に提出していた食事写真が証拠となる。

23日の夕食で金ちゃんは「ステーキ・焼き肉丼・牛タン」、良ちゃんは「うに丼」で正解だった。その上で良ちゃんは「どこで食べたかは…ちょっと言いたくないですね」、金ちゃんも「いろいろちょっとありまして…」と反応。進行の御手洗菜々アナが「写真も送っていただいてますけれども、OAではやはり証拠と言いますか、尾行班が映像を撮っておりますので」と明かすと、2人は「えっ」「ウソでしょ？」「えっラウンジで？」と驚きの表情を浮かで、ラウンジで食事していたことを番組側に暴露された。

実際に、ラウンジに入店するシーンも公開された。驚きを隠せない良ちゃんは「五反田のメンズエステには来てないですよね？」と動揺。すかさず金ちゃんから「メシ食ってないだろ、そこで」とツッコミが入った。

Xでは「既婚者でラウンジは奥さん大丈夫か？」「コンビでラウンジ行くの……？」「ラウンジ飯もしっかり撮ってる地獄の軍団」などと書き込まれていた。