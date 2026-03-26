◆センバツ第８日▽２回戦 山梨学院３―１大垣日大（２６日・甲子園）

大垣日大（岐阜）は山梨学院に逆転負けを喫し、２０１０年以来の８強を逃した。

１回に３番・竹島黎乃一塁手（２年）のソロ本塁打で先制。近江との１回戦で延長１０回１８８球を投げ切ったエース・竹岡大貴投手（３年）に代わって先発した谷之口翔琉投手（３年）は、５回まで無失点と好投した。

しかし、６回に追いつかれ、７回に１死満塁のピンチを招いたところで谷之口は降板。２番手の太田光洋投手（３年）が２死から山梨学院の１番・石井陽昇中堅手（３年）に２点タイムリーを浴び、これが決勝点となった。

４番・ＤＨで出場した竹岡は１安打を放ったが、２点を追う９回２死二塁での打席は中飛に倒れゲームセット。「最後のバッターになった経験は、必ず夏に生きてくると思う。この気持ちを忘れずに、やっていきたい」と悔しさをにじませた。投打で大垣日大を支える二刀流。勝負の夏に向け「投手としては、この試合も任せてもらえるようになっていきたい。打者では、最後の場面でも打てるのが４番。もっとチームを引っ張っていけるような選手でありたい」と決意を述べた。