櫻井優衣（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/26】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。おでこを出したヘアスタイルを披露し、話題となっている。

【写真】26歳アイドル「普段よりも幼く見えて可愛い」新鮮なデコ出し姿

◆櫻井優衣、“デコ出しヘア”写真公開


櫻井は「ん？」とコメントを添えて、高い位置にあるカメラを見上げる写真を公開。普段の前髪を下ろしたスタイルとは印象がガラリと変わった、前髪も一緒に結びおでこを出したハーフツインテールのヘアスタイルを披露した。

◆櫻井優衣の髪型に反響


この投稿には「新鮮な感じ」「表情がいい」「普段よりも幼く見えて可愛い」「ビジュ天才すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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