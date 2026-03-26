FRUITS ZIPPER櫻井優衣、“デコ出しヘア”で雰囲気ガラリ「新鮮」「ビジュ天才」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/26】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。おでこを出したヘアスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】26歳アイドル「普段よりも幼く見えて可愛い」新鮮なデコ出し姿
櫻井は「ん？」とコメントを添えて、高い位置にあるカメラを見上げる写真を公開。普段の前髪を下ろしたスタイルとは印象がガラリと変わった、前髪も一緒に結びおでこを出したハーフツインテールのヘアスタイルを披露した。
この投稿には「新鮮な感じ」「表情がいい」「普段よりも幼く見えて可愛い」「ビジュ天才すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳アイドル「普段よりも幼く見えて可愛い」新鮮なデコ出し姿
◆櫻井優衣、“デコ出しヘア”写真公開
櫻井は「ん？」とコメントを添えて、高い位置にあるカメラを見上げる写真を公開。普段の前髪を下ろしたスタイルとは印象がガラリと変わった、前髪も一緒に結びおでこを出したハーフツインテールのヘアスタイルを披露した。
◆櫻井優衣の髪型に反響
この投稿には「新鮮な感じ」「表情がいい」「普段よりも幼く見えて可愛い」「ビジュ天才すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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