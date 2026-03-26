「リブート」蒔田彩珠、金メッシュ入り大胆イメチェンヘア披露「印象変わりすぎて衝撃」「オシャレすぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の蒔田彩珠が3月24日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪型を披露し、話題となっている。
【写真】「リブート」出演美女「印象変わりすぎて衝撃」“別人級”イメチェン姿
蒔田は「もっと美容院終わりのおしゃれな写真撮りたかった」とつづり、ヘアカットした写真を投稿。それまでの黒髪の切り揃えられたセミロングスタイルから、金のメッシュを入れたウルフカットにイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿には「カッコ可愛い」「オシャレすぎる」「まさに別人級」「ワイルドなのも似合ってる」「イメチェン大成功」「印象変わりすぎて衝撃」などの反響が寄せられている。
蒔田は2002年8月7日生まれ、神奈川県出身。映画「朝が来る」（2020年）で数々の賞を受賞し脚光を浴びる。現在はTBS系日曜劇場「リブート」に若手刑事の足立役で出演しており、注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「リブート」出演美女「印象変わりすぎて衝撃」“別人級”イメチェン姿
◆蒔田彩珠、金メッシュ×ウルフカットで印象ガラリ
蒔田は「もっと美容院終わりのおしゃれな写真撮りたかった」とつづり、ヘアカットした写真を投稿。それまでの黒髪の切り揃えられたセミロングスタイルから、金のメッシュを入れたウルフカットにイメージチェンジした姿を披露した。
◆蒔田彩珠の投稿に反響
この投稿には「カッコ可愛い」「オシャレすぎる」「まさに別人級」「ワイルドなのも似合ってる」「イメチェン大成功」「印象変わりすぎて衝撃」などの反響が寄せられている。
蒔田は2002年8月7日生まれ、神奈川県出身。映画「朝が来る」（2020年）で数々の賞を受賞し脚光を浴びる。現在はTBS系日曜劇場「リブート」に若手刑事の足立役で出演しており、注目を集めている。（modelpress編集部）
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