Amazonで、アップルのワイヤレスヘッドフォン「AirPods Max 2」の予約を受け付けている。価格は89,800円。3月26日11時に編集部が確認したところ、4月1日発売予定と案内されている。

カラーバリエーションはオレンジ、スターライト、パープル、ブルー、ミッドナイトの5色。

搭載チップが従来の「H1」から「H2」に進化。同チップと新しいコンピュテーショナルオーディオアルゴリズムにより、前世代から最大1.5倍効果的なアクティブノイズキャンセリング(ANC)を提供するという。

H2チップにあわせて、ゼロから全面的にチューニングし直したというアダプティブイコライゼーションを採用。イヤークッションを着けた時の吸着度と密閉度に応じてサウンドを調節することで、あらゆる装着状態、動き、耳の形状に合わせて、より一貫したリスニング体験が可能になった。

付属のUSB-Cケーブルで接続すれば、最大48kHz/24bitのロスレスオーディオに対応。Logic Proをはじめとする音楽制作アプリでのワークフロー全体を通じて、クリエイターがAirPods Maxを最大限活用できる。

バッテリー駆動時間は、ANC有効時で最大20時間。充電ポートはUSB-C。Bluetooth 5.3に準拠する。