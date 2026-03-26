タレント・JOYに危険な兆候……！？ 妻から「さんまさんより面白い」と言われすぎた彼は、最近、家でテレビを見ている時にあることをしてしまっているという。かまいたち濱家が「悪い型がついている」と危惧する、JOYの言動とは一体！？

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濱家から「奧さんから言われて嬉しいこと」を訊かれ、「仕事のことなんですけど、僕のことめちゃくちゃ面白いって評価してくれてるんですよ。さんまさんより面白いって言われてるんですね」と話し始めたJOY。

山内の「奧さんズレてはるんですか？」というツッコミや、濱家の「奧さんの好みもあるやろ。少数やで。少数やけど」という発言にもめげることなく、「だからさんまさんと一緒に収録したあとも、JOY君の方がウケてたよねみたいなことを言ってくれて。僕のテレビで大爆笑してくれるんですよ」と言い切ると、共演者の近藤千尋から「ステキな奥様」という声があがった。

そんなJOYが続けて、「さんまさんより面白いって言われすぎて、普通に家でさんまさんのテレビ観てても、『さんまさんもうちょっとここ、こうできるのにな』とか言うようになっちゃいまして」と、ダメ出しまでしていることを告白すると、スタジオは騒然。

濱家が「ダメダメ。悪い型がついてるよそれ」と注意すると、JOYは「そうなんですよ」と認めつつも、「自分のほうが上に勝手に評価が上がっちゃってて」「さんまさんを評価するようになっている」と吐露。JOYの勘違いを危惧した濱家は、「気をつけないと。さんまさんを評価する人なんて日本にいないんだから」とたしなめていた。

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なお、このJOYのエピソードは、３月25日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で明かされた。