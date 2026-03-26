4人組ロックバンド「T-BOLAN」が、2026年8月10日（月）に最初で最後の東京・日本武道館で「T-BOLAN LAST LIVE 2026 -FINAL in 日本武道館-」を開催。これをもってグループを解散することが決定しました。

【写真を見る】【 T-BOLAN 】今年8月の日本武道館公演で解散を発表 35年の歴史に幕「悔いを残さないために、自分たちの意思で」





これは、現在進行中の全国47都道府県を巡るラスト・ライブツアー「T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47」の最後を飾るファイナル公演となります。同ツアーは武道館公演を除く全58本で構成されています。









T-BOLANは1991年のメジャーデビューから35年にわたり活動してきた4人組ロックバンドです。ラストツアーの終盤が近づくにあたり、メンバー間で幾度となく話し合いを重ねた結果、ギターの五味孝氏さんの「少年時代からの憧れ、武道館で最後を迎えたい」というひと言が日本武道館ファイナル開催の決め手となりました。









バンドの解散に至った背景には、ヴォーカル・森友嵐士さんの心因性発声障害、ベース・上野博文さんのくも膜下出血からの回復、そしてツアー直前に診断された上野さんの肺がん（ステージ4）といった、数々の困難がありました。それでもステージに立ち続けた末に、「悔いを残さないために、自分たちの意思で"ラスト"を決める」という決断が下されました。









ラストツアーは昨年2025年9月13日の千葉・市川市文化会館を皮切りにスタート。「離したくはない」「じれったい愛」「マリア」「Bye For Now」をはじめとするベストヒットソングで構成されたセットリストで、全国各地で大合唱を生み出してきました。なお、今回の発表とあわせて、広島・大阪公演の追加公演も決定しています。









森友嵐士さんは「一夜一夜が、ファイナル。その先にある たった一夜の武道館へ。47都道府県、すべての街に会いに行く。あのとき交わした約束を、やっと果たせたと思っています。悔いを残さないために、自分たちの意思で"ラスト"を選びました。2026年8月10日、日本武道館。"約束の旅"のその先にある、T-BOLANというバンドの物語を、その一夜を、みんなと一緒に創り上げられたら嬉しい。この日が、すべてになります。武道館で待ってるな。」とコメントしています。









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