ローツェ<6323.T>が冴えない展開。同社は２５日の取引終了後、特別損失の発生とともに２６年２月期の最終利益が計画を下振れする見込みだと発表した。売上高と営業・経常利益は計画に対して上振れして着地する見通しを示している。強弱材料が混在し株価は朝安後にプラス圏に浮上したものの、買いは続かず軟化した。



前期の売上高は計画を６億４００万円上回る１２８７億９４００万円（前の期比３．５％増）、営業利益は８億９００万円上回る３１１億５４００万円（同２．７％減）となる見通し。一方で、最終利益は計画を４４億４９００万円下回る１９０億４９００万円（同１９．４％減）で着地する見込みという。ローツェと米子会社に対する訴訟で、原告の主張を認める陪審評決が下されたことに伴い、損害賠償金額を特別損失として７４億２９００万円計上する。



出所：MINKABU PRESS