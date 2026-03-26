・野村マイクロが連日の急騰パフォーマンス、来期業績Ｖ字回復期待の買いと空売り買い戻しが共鳴

・ソニーＧは小動き、ホンダとのＥＶ開発・発売を中止

・キオクシアが軟調、米ベインキャピタルと東芝が保有株の一部を売却

・児玉化は急動意、経常利益の大幅増額を受け一気に１２００円台乗せ

・ＩＮＰＥＸや石油資源開発が反発、イランは米国の和平提案を拒否しＷＴＩ価格堅調

・ココペリは３日続伸、みずほ銀が「ビッグアドバンスグローバル」導入

・イクヨが大幅高で３連騰、子会社の米国市場への上場準備開始を材料視

・クレオは３日続伸、２６年３月期利益予想及び配当予想を上方修正

・ミナトＨＤがカイ気配切り上げ、メモリー価格上昇で今期業績予想を上方修正

・ソフトバンクＧが続伸で４０００円大台にらむ、傘下のアーム株急騰で思惑



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS